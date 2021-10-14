Хэмилтон: «Я думал, что смогу удержать третье место»
Экс-пилот Формулы-1: «У Хэмилтона много маленьких инцидентов, которые ему сходят с рук»
Култхард отметил, что борьба за чемпионство дается Льюису непросто
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен / Фото: Motorsport
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением об ошибках лидера Mercedes Льюиса Хэмилтона в связи с борьбой за чемпионство с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном:
У Льюиса поразительно много маленьких инцидентов, которые сходят с рук. В Имоле он заехал в гравий, задел барьер и смог выехать задним ходом, в России ударился о пит-уолл с минимальным ущербом для машины.
Потрясающе: серьезных промахов нет, но есть множество маленьких моментов – это показывает, что он под давлением.
Напомним, что на Гран-при Турции победил Валттери Боттас, а в австрийском коллективе уверены, что они – аутсайдеры в борьбе с Mercedes.
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