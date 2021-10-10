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«Оставьте меня в покое». Победа Боттаса стала утешением для Mercedes, который «убрал» Хэмилтона из борьбы за подиум

Ферстаппен сумел воспользоваться ошибками в стане соперников на Гран-при Турции
Автоспорт Формула-1
10 октября 20:00
«Оставьте меня в покое». Победа Боттаса стала утешением для Mercedes, который «убрал» Хэмилтона из борьбы за подиум Послесловие
Руководитель Ф-1 и Хэмилтон после гонки / Фото: Getty Images

Завершился 16-й этап Формулы-1 сезона-2021. В прошлом году Гран-при Турции принес немало интереса со стороны публики. Зрители были довольны происходящим, когда пилоты катались на трассе словно на льду. На сей раз организаторы решили проблемы со смолами и скольжений должно было быть меньше. Но погода внесла коррективы и все гонщики на мокрой трассе стартовали на промежуточных шинах.

Валттери Боттас выиграл старт у Макса Ферстаппена и устремился в отрыв от всего пелотона. Плотная борьба за место в первой пятерке вылилась в контакт. Пьер Гасли оказался зажат Серхио Пересом и Фернандо Алонсо и в повороте поддел двукратного чемпиона. Темпераментный испанец откатился в конец пелотона и подрезал Мика Шумахера. Если раньше Алонсо боролся с легендарным Михаэлем Шумахером, то на сей раз досталось от Фернандо сыну семикратного. Как для француза, так и для испанца, контакты завершились 5-секундными штрафами.

С начала гонки Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс начали прорыв через более слабые машины. Семикратный надолго застрял за Юки Цунодой, не решаясь на излишний риск при борьбе с японцем в японский для Red Bull уик-энд. После гонки гонщик, проводящий дебютный год в «Королевских гонках» признался, что зря убил шины в борьбе с британцем.

«Быки» уступали Mercedes на протяжении всего уик-энд и в основной гонке ситуация особо не изменилась. Когда Хэмилтон стремительно рвался к высшим местам, Перес и Ферстаппен ехали на уровне Ferrari. К слову, мексиканец стал первым препятствием, которое не удалось преодолеть Льюису. Вплоть до пит-стопа Чеко на равных сражался с лидером «черных стрел», проведя одну из лучших гонок в сезоне. Как и на Гран-при Азербайджана, Ферстаппен не особо уступал по темпу первой машине австрийского коллектива, так еще и сдержал главного конкурента Макса в борьбе за титул, попутно вернувшись на подиум впервые с Гран-при Франции.

Преодолеть Переса Хэмилтону удалось лишь во время смены резины Серхио. Британец был в числе тех авантюристов, которые были настроены на гонку без пит-стопа. Ближе к финишу кроме британца на стартовых шинах остались только Шарль Леклер и Эстебан Окон. Если монегаск вряд ли бы остался цел до концовки заездов, ведь Леклеру по нескольку раз за круг приходилось отлавливать болид, то вот Хэмилтон излучал уверенность в своих силах.

В конце концов Льюис доверился команде и отправился на пит-лейн. Поставив новый Intermtdiate семикратный вернулся на трассу на пятое место. До Леклера было несколько секунд, но сзади поджимали Гасли и Ландо Норрис. У пилотов McLaren выдался не лучший этап, но Норрису удалось немного сгладить солидный проигрыш Ferrari в Кубке Конструкторов. Семикратный, узнав о том, что откатился на пятую позицию, попросил «дать ему все завершить самостоятельно и оставьте меня в покое».

Сайнс, который начал гонку с последнего ряда, выдал шикарную гонку и заслужил звание пилота дня. Испанец мог бы претендовать подняться и выше 8-о места, но затяжной пит-стоп от Ferrari в который раз оставил Карлоса не у дел.

Многочисленные источники сообщали о солидной прибавке в мощности новых элементов силовой установки Mercedes. Победители командного зачета и вправду улетали от своих соперников, так что недовольство Хэмилтона вполне объяснило. Боттас безошибочно преобразовал свое преимущество в победу, которая стала первой в сезоне и 10-й в карьере. После Гран-при в Стамбуле финн назвал гонку одной из лучших в карьере.

Кстати, случилось невероятное событие – Окон завершил гонку без единого пит-стопа (!). При гонке на сликах это невозможно – по правилам нужно хотя бы раз перейти на другой тип резины. Но вот во время неблагоприятных погодных условий специальную резину менять не обязательно. Но просто посмотрите, что случилось с шинами француза после 58-и кругов.

Девятым в гонке стал Лэнс Стролл из Aston Martin. Напарнику канадца, четырехкратному чемпиону Ф-1 Себастьяну Феттелю, можно бы выдать награду за смелость. Правда, грань между гениальностью и безумием порой невелика, и мы в очередной раз в этом убедились. Немец единственным в гонке рискнул перейти на Medium. За круг Себ несколько раз покинул границы трассы и, признав свою неточность, вернулся на «промежутки».

Результаты Гран-при Турции:

Ферстаппен после этапа в Стамбуле вернул лидерство в личном зачете. Двойной подиум Red Bull не позволил «быкам» сократить отставание от «черных стрел» в Кубке Конструкторов. Наоборот, Боттас с Хэмилтон с «+3» закончили этап в соревнованиях коллективов. Следующий этап пройдет уже по ту сторону Тихого океана – 24 октября пройдет Гран-при США. Участники чемпионата мотогонок жалуются на трассу в Остине, так что посмотрим, с какими условиями столкнутся участники «Королевских гонок».

Олег Шумейко-младший
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Карлос Сайнс Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ferrari Гран-при Турции Mercedes

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