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Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022

Но лидерство в общем зачете до сих пор у Аль-Аттия
Автоспорт Ралли Дакар
10 января 19:40
Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
Маттиас Экстрем / Фото: Дакар

10 января в Саудовской Аравии по маршруту Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир прошел восьмой этап ралли-рейда Дакар-2022, общая длина которого составила 830 км.

В самом популярном классе внедорожников победил Маттиас Экстрем на «Ауди». Вторым финишировал пилот «Ауди» Стефан Петерансель, а третьим Себастьян Леб на BRX.

Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» финишировал на 11-й позиции.

Напомним, ранее российскую команду «КАМАЗ» обвинили в жульничестве.

Ралли «Дакар-2022». 8-й этап

Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 3:48.02

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +2.53

3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +4.11

Общий зачет:

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 27:38.42

2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +3.45

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +4.43

Квадроциклы

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 5:02.08

2. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») +0.48

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +12.26

Общий зачет:

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 34:41.02

2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +30.47

3. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:02.11

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 3:43.21

2. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0.49

3. Себастьян Леб (Франция, BRX) +3.08

...

4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +3.11

11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +10.09

Общий зачет:

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 27:45.52

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +37.58

3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +53.13

...

18. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +3:51.40

40. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +68:26.14

Мотовездеходы SSV

1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 4:36.14

2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.48

3. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +8.10

Общий зачет:

1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 34:12.38

2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +6.38

3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +14.49

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.42

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +3.11

3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +6.11

Общий зачет:

1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 30:02.36

2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +11.25

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +40.23

Карен Агабекян
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Ралли Дакар Нассер Аль-Аттия

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