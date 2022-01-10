Экстрем выиграл 8-й этап ралли Дакар-2022
10 января в Саудовской Аравии по маршруту Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир прошел восьмой этап ралли-рейда Дакар-2022, общая длина которого составила 830 км.
В самом популярном классе внедорожников победил Маттиас Экстрем на «Ауди». Вторым финишировал пилот «Ауди» Стефан Петерансель, а третьим Себастьян Леб на BRX.
Лидер общего зачета Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» финишировал на 11-й позиции.
Напомним, ранее российскую команду «КАМАЗ» обвинили в жульничестве.
Ралли «Дакар-2022». 8-й этап
Мотоциклы
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 3:48.02
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +2.53
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +4.11
Общий зачет:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 27:38.42
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +3.45
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +4.43
Квадроциклы
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 5:02.08
2. Марсело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») +0.48
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +12.26
Общий зачет:
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 34:41.02
2. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +30.47
3. Камиль Висневски (Польша, «Ямаха») +2:02.11
Внедорожники
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 3:43.21
2. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0.49
3. Себастьян Леб (Франция, BRX) +3.08
...
4. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +3.11
11. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +10.09
Общий зачет:
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 27:45.52
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +37.58
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +53.13
...
18. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +3:51.40
40. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +68:26.14
Мотовездеходы SSV
1. Марек Гочал (Польша, «Кан-Ам») – 4:36.14
2. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +2.48
3. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +8.10
Общий зачет:
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 34:12.38
2. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +6.38
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +14.49
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.42
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +3.11
3. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +6.11
Общий зачет:
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 30:02.36
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +11.25
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +40.23
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