Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»

Голландец сомневается, что команда пожертвовала подготовкой к сезону-2022 ради шанса выиграть титул в этом году



Макс Ферстаппен / фото - thesportsrush.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен сомневается, что команда пожертвовала подготовкой к сезону-2022 ради шанса выиграть титул в этом году, сообщает racefans.net:

По мнению Тото Вольффа, в Red Bull выделили больше ресурсов для работы над развитием текущей машины, в то время как в Mercedes уже полностью переключились на подготовку к сезону-2022.

«Я не знаю, что происходит в других команда, но я знаю, что мы стараемся улучшить работу нашей машины почти в каждой гонке. И мне кажется это очень важным, ведь у нас есть шанс провести отличный сезон. Я уверен в людях, которые работают в нашей команде, притом, что главный приоритет Red Bull – это подготовка к следующему сезону, сто процентов. На данный момент я не вижу, чтобы нам приходилось идти на компромиссы, но время покажет, так ли это на самом деле. В следующем сезоне увидим. Но я полностью согласен с тем подходом, которого команда придерживается в этом сезоне».

Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на первом Гран-при Штирии.