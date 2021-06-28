Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 3
Сегодня 10
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия 0:2 Окончен
22:00 Бельгия - Португалия 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 80:84 Окончен
Теннис (3 события из 18) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:2 3-й сет
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:0 1-й сет
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 0:0 1-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания -:- Запланирован
22:00 Франция - Швейцария -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (7 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:2 3-й сет
18:55 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов -:- Запланирован
19:30 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис -:- Запланирован
19:30 Энди Маррей - Николай Басилашвили -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:0 1-й сет
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 0:0 1-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (4 события из 82) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован

Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»

Голландец сомневается, что команда пожертвовала подготовкой к сезону-2022 ради шанса выиграть титул в этом году
Автоспорт Формула-1
18:00
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Макс Ферстаппен / фото - thesportsrush.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен сомневается, что команда пожертвовала подготовкой к сезону-2022 ради шанса выиграть титул в этом году, сообщает racefans.net:

По мнению Тото Вольффа, в Red Bull выделили больше ресурсов для работы над развитием текущей машины, в то время как в Mercedes уже полностью переключились на подготовку к сезону-2022.

«Я не знаю, что происходит в других команда, но я знаю, что мы стараемся улучшить работу нашей машины почти в каждой гонке. И мне кажется это очень важным, ведь у нас есть шанс провести отличный сезон.

Я уверен в людях, которые работают в нашей команде, притом, что главный приоритет Red Bull – это подготовка к следующему сезону, сто процентов. На данный момент я не вижу, чтобы нам приходилось идти на компромиссы, но время покажет, так ли это на самом деле. В следующем сезоне увидим. Но я полностью согласен с тем подходом, которого команда придерживается в этом сезоне».

Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на первом Гран-при Штирии.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Red Bull Тото Вольфф Mercedes

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона, Ferrari немного приблизился к McLaren
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона, Ferrari немного приблизился к McLaren
Автоспорт Формула-1
08:11
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Автоспорт Формула-1
27 июня 22:20
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Послесловие
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Автоспорт Формула-1
27 июня 19:55
Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Автоспорт Формула-1
27 июня 19:11
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Хэмилтон: «Не думаю, что Mercedes хватит темпа для обгона Red Bull»
Автоспорт Формула-1
26 июня 22:00
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Автоспорт Формула-1
26 июня 20:10

Новости: Автоспорт

Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Формула-1
18:00
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Формула-1
14:33
Готовы сложить чемпионские полномочия? Mercedes не будет дорабатывать болид в текущем сезоне
Готовы сложить чемпионские полномочия? Mercedes не будет дорабатывать болид в текущем сезоне
Формула-1
12:24
Леклер: «Одно из лучших моих выступлений, учитывая случившееся на первом круге»
Леклер: «Одно из лучших моих выступлений, учитывая случившееся на первом круге»
Формула-1
11:40
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона, Ferrari немного приблизился к McLaren
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона, Ferrari немного приблизился к McLaren
Формула-1
08:11
Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»
Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»
Формула-1
27 июня 22:55
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Формула-1
27 июня 22:20
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Штирии
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Штирии
Формула-1
27 июня 20:19
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Послесловие
Ферстапенна уже пора короновать? Mercedes не хватило темпа, а Леклер перепутал трассу с дорожкой для боулинга
Формула-1
27 июня 19:55
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
4
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
14
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости