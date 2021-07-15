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Ферстаппен: «Mercedes приблизится к Red Bull, если обновления сработают»

Голландец предположил, что в Великобритании немецкая команда навяжет более упорную борьбу
Автоспорт Формула-1
20:30
Ферстаппен: «Mercedes приблизится к Red Bull, если обновления сработают»
Макс Ферстаппен / фото - dailysabah.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен предположил, что в Великобритании Mercedes навяжет более упорную борьбу благодаря новым деталям, сообщает GPfans.com.

«Если обновления сработают, то, естественно, они приблизятся. Я ожидаю, что мы покажем скорость, но сложно сказать, чем все закончится. Мы сосредоточены и готовы к уик-энду. «Ред Булл» доволен тем, как прошли последние гонки, но всегда нужно искать аспекты, которые требуют улучшения, и мы снова этим займемся.

Из-за нового формата будет тяжелее найти идеальные настройки, но я с нетерпением жду уик-энд».

Ферстаппен на последних 5 этапах Гран-при завоевал 4 победы и лидирует в личном зачете.



Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Red Bull Mercedes

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