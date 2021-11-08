Ферстаппен: «Мне удалось прорваться с третьей на первую позицию»

Макс Ферстаппен / фото - planetf1.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Мехико, на котором ему удалось одержать победу.

Голландца цитирует Sky Sports:

Старт гонки? Мы неплохо поборолись три в ряд, и в целом все просто зависело от того, кто позднее затормозит. Мне удалось удержаться на трассе, прорваться с третьей на первую позицию и по сути именно этот момент определил мою гонку, поскольку я получил возможность сосредоточиться на себе, а темп у нашей машины был просто невероятный.

В чемпионате нас по-прежнему ждет длинный путь. Да, сейчас все выглядит неплохо, но точно так же все может очень быстро измениться. С нетерпением жду Гран-при Бразилии, с которым у меня также связаны отличные воспоминания».