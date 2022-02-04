Ферстаппен представил шлем на сезон-2022 с золотом и новым номером
Ферстаппен: «Надеюсь, что 33-й номер не вернется ко мне в следующем году»
Голландец сменит свой привычный гоночный номер
Макс Ферстаппен / фото - formula1.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что сменит свой привычный гоночный номер.
«Первый номер – лучший номер из всех, по моему мнению. Для меня было очень просто его выбрать. Так что надеюсь, что 33-й номер не вернется в следующем году».
"Number 1 is the best number out there!"— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 3, 2022
Max Verstappen on why he took the chance to swap #33 for #1 in the 2022 season pic.twitter.com/vFbqhuEu2c
Макс Ферстаппен представил шлем на следующий сезон.
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