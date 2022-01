Ферстаппен представил шлем на сезон-2022 с золотом и новым номером

Фото: Twitter Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 сезона-2021 Макс Ферстаппен представил шлем на 2022 год.



На нем присутствуют новый номер Ферстаппена (чемпионская единица), звезда и золотое обрамление:

Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It's the small details that make the difference



1:2 & 1:4 2022 scale models available soon. Pre-register now to be the first to know. https://t.co/ZJL7fBwqAy pic.twitter.com/msq2Jcj9Hy