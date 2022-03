Ферстаппен нанес Леклеру ответный удар на Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон с трудом попал в очки

Леклер и Ферстаппен после гонки / Фото: F1

В Саудовской Аравии прошел второй этап Гран-при Формулы-1.



Победу на трассе «Джидда» завоевал действующий чемпион Макс Ферстаппен, который смог вернуть должок Шарлю Леклеру за гонку в Бахрейне.

Не помешала лидеру Red Bull и жесткая блокировка шин в концовке Гран-при. Лидеру личного зачета из Ferrari не удалось сдержать оппонента на слегка лучшей резине и монегаск довольствовался вторым местом.

LAP 43/50



And brake! Both Leclerc and Verstappen try to avoid being ahead at the DRS detection line



Leclerc still leads this race #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/2ylREtVbJe