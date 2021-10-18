Ферстаппен: «Не пытаюсь как-то критиковать Renault, но мне очень нравится работать с Honda»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен
высказался о работе с инженерами Honda, которые вскоре покинут Формулу-1, сообщает Planet F1.
«Honda покинет Формулу-1 по окончании года, но на протяжении еще одного сезона будет помогать Red Bull в формировании работы собственного моторного подразделения.
До Honda двигатели Red Bull поставляла компания Renault и отношения между руководителями организаций – в большей степени это касается Кристиана Хорнера и Сириля Абитебуля – были натянутыми.
Сейчас эти отношения изменились, исключительно из-за того, что теперь очень многие рабочие процессы были здорово интегрированы. Здесь речь идет о просто другом менталитете – я не пытаюсь как-то критиковать Renault, нет, просто с Honda отношения совсем другие. И мне очень нравится работать с Honda.
Разумеется, сейчас мы всецело посвятили себя подготовке собственного моторного подразделения. И я уверен в команде. Но только время покажет, насколько хорошо у нас получится. В Renault, разумеется, делают все возможное, чтобы проект оказался успешным».
Напомним, ранее Ферстаппен попал в сексисткий скандал из-за своей девушки.
Комментарии 0