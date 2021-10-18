Ферстаппен попал в сексисткий скандал

Лидер личного зачета Формулы-1 выставил себя не в лучшем свете

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Лидер общего зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен попал в центр сексистского скандала.



Во время общения с фанатами пилот Red Bull на вопрос о лучшей вещи, которую он когда-либо покупал, ответил:

Моя девушка.

A lot of men defending Max Verstappen because "he was just joking" about buying his girlfriend.



That's okay then, nothing to see here, men have decided misogyny is legitimate if "joking". Gotcha.....#DontBeThatGuy https://t.co/3qXQfteGqf — Alex Tiffin (@RespectIsVital) October 17, 2021

Соцсети разделились на два лагеря. Одни воинственно настроены против нидерландского пилота, в то время как другие пытаются оправдать Ферстаппена за неудачную шутку.

Босс австрийской команды рассказал, что Макс ненадолго потерял сознание после аварии на Гран-при Великобритании.