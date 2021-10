Ферстаппен попал в сексисткий скандал

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Лидер общего зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен попал в центр сексистского скандала.



Во время общения с фанатами пилот Red Bull на вопрос о лучшей вещи, которую он когда-либо покупал, ответил:

A lot of men defending Max Verstappen because "he was just joking" about buying his girlfriend.



That's okay then, nothing to see here, men have decided misogyny is legitimate if "joking". Gotcha.....#DontBeThatGuy https://t.co/3qXQfteGqf