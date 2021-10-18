Босс Red Bull рассказал, что после столкновения с Хэмилтоном Ферстаппен потерял сознание
Ферстаппен попал в сексисткий скандал
Лидер личного зачета Формулы-1 выставил себя не в лучшем свете
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Лидер общего зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен попал в центр сексистского скандала.
Во время общения с фанатами пилот Red Bull на вопрос о лучшей вещи, которую он когда-либо покупал, ответил:
Моя девушка.
A lot of men defending Max Verstappen because "he was just joking" about buying his girlfriend.— Alex Tiffin (@RespectIsVital) October 17, 2021
That's okay then, nothing to see here, men have decided misogyny is legitimate if "joking". Gotcha.....#DontBeThatGuy https://t.co/3qXQfteGqf
Соцсети разделились на два лагеря. Одни воинственно настроены против нидерландского пилота, в то время как другие пытаются оправдать Ферстаппена за неудачную шутку.
Босс австрийской команды рассказал, что Макс ненадолго потерял сознание после аварии на Гран-при Великобритании.
Комментарии 0