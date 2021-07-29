Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»

Макс Ферстаппен / фото - Red Bull

Пилот Red Bull и лидер общего зачета сезона Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании. Ферстаппен попал в аварию по вине Льюиса Хэмилтона и не смог завершить гонку, а гонщик Mercedes финишировал первым и сохранил шансы выиграть рекордный сезон.

Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице. Это неуважение. Ты вынес соперника в стену с перегрузкой 51G и делаешь вид, будто ничего не произошло. Нельзя праздновать такую победу. В каком-то смысле это показывает, кто ты на самом деле».