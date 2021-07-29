Уэббер: «Мы еще обязательно увидим летящие обломки в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена»
Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»
Пилот Red Bull прокомментировал инцидент, произошедший в Сильверстоуне
Макс Ферстаппен / фото - Red Bull
Пилот Red Bull и лидер общего зачета сезона Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании. Ферстаппен попал в аварию по вине Льюиса Хэмилтона и не смог завершить гонку, а гонщик Mercedes финишировал первым и сохранил шансы выиграть рекордный сезон.
«Исход гонки уже не изменится, и, конечно, жаль, что мы потеряли так много очков. Что тут еще скажешь. Я сильно ударился о барьеры, и это не то, на что ты рассчитываешь. Теперь наша цель – провести хороший уик-энд в Венгрии.
Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице. Это неуважение. Ты вынес соперника в стену с перегрузкой 51G и делаешь вид, будто ничего не произошло. Нельзя праздновать такую победу. В каком-то смысле это показывает, кто ты на самом деле».
Напомним, Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1.
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