Отец Ферстаппена высказался о возможности перехода сына в Mercedes
Ферстаппен превзошел Хэмилтона в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии
Тройку лидеров замкнул Серхио Перес
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал быстрейшим в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат показал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, третий – напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Результаты третьей практики Гран-при Саудовской Аравии:
Напомним, в первых двух практиках лучшее время неизменно показывал Хэмилтон.
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