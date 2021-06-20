Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Хэмилтон – второй, Перес замкнул тройку лидеров
Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции
Голландцу удалось обогнать Хэмилтона в борьбе за лидерство
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции.
Во Франции Ферстаппен, стартовавший с поула, упустил лидерство на первом же круге, однако затем сумел вернуть позицию за счет более раннего пит-стопа. Позже Ферстаппен вновь первым поехал в боксы на второй пит-стоп, однако в Mercedes решили не отвечать Red Bull и остались на трассе. В итоге Ферстаппену все-таки удалось отыграть отставание и обогнать Хэмилтона в борьбе за лидерство на последних кругах гонки.
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