Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»
Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»
Пилот Red Bull не понимает логику судейских решений
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен
поделился мнением о неоднозначном судействе на Гран-при Саудовской Аравии:
Он обгонял меня, и ситуация была чем-то похожа на Бразилию. Конечно, я затормозил поздно, и, думаю, в какой-то момент чуть-чуть сместился с траектории. В итоге я выехал широко, не попал в поворот. Так что, по сути, мы оба не попали в поворот. Я не считаю, что можно говорить о справедливом штрафе, но что есть, то есть.
Интересно, что наказывают только меня, хотя мы оба оказались за белой линией. В Бразилии все было нормально, а теперь меня вдруг штрафуют за такое. Очевидно, что оба пилота не попали в поворот. Но все в порядке, я не трачу много времени на подобное. Нужно идти вперед.
По очкам у нас равенство, борьба очень захватывающая. Но я уже говорил, что мы больше обсуждаем белые линии и штрафы, чем настоящие гонки. Немного жаль.
Напомним, что судьба чемпионства будет решаться в последней гонке.
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