Ферстаппен: «В Саудовской Аравии меня штрафовали за эпизоды, которые в Сан-Паулу оставляли без внимания»

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мнением о неоднозначном судействе на Гран-при Саудовской Аравии:



Интересно, что наказывают только меня, хотя мы оба оказались за белой линией. В Бразилии все было нормально, а теперь меня вдруг штрафуют за такое. Очевидно, что оба пилота не попали в поворот. Но все в порядке, я не трачу много времени на подобное. Нужно идти вперед.

По очкам у нас равенство, борьба очень захватывающая. Но я уже говорил, что мы больше обсуждаем белые линии и штрафы, чем настоящие гонки. Немного жаль.