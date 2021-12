Сумасшедшая гонка завершилась победой Хэмилтона! Льюис втаранился в Ферстаппена, а штраф получил соперник семикратного

Чемпион определится на последнем этапе сезона – в Абу-Даби

Послесловие

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона / Фото: Twitter Formula1

Гран-при Саудовоской Аравии. Предпоследний этап сезона Формулы-1, на котором уже мог определится чемпион сезона-2021. Но этого не произошло, но невероятных и необъяснимых событий на трассе хватало.



Начнем с того, что последняя гонка Ф-2 также завершилась казусом. Там авария случилась на первом же круге, когда Тео Пуршер заглох на старте. Соседние с пилотом академии Sauber заметили проблемы с техникой, а вот в конце пелотона среагировать не успели – ужасающей силы удар. Пуршера отправили в госпиталь для профилактики, а вот с Энцо Фиттипальди все гораздо хуже – его эвакуировали на вертолете, а Фиттипальди с трудом поднимал руки.

После красных флагов произошел рестарт, но гонка надолго не затянулась. Еще одна авария, в результате которой вновь появились красные флаги. Заезд и так затянулся, так что организаторы приняли нелегкое решение – завершить выступление пилотов с определением результатов по пятому кругу и половинчатыми очками.

Если вы думаете, что в гонках элитной серии крашей было меньше, то не тут то было. Узкая трасса «Джидда» не особо подходит широким болидам Формулы-1, а уступать в борьбе тут никто не привык.

Но начнем по порядку. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас успешно стартовали. Финн, который в последних гонках ужасно проводил старт, на сей раз собрался с силами и отстоял позицию в борьбе с Максом Ферстаппеном. Нидерландец не оказался на первой линии только по своей оплошности и моментально начал создавать давление на пилота Mercedes, но тот неплохо защищался. Первая авария случилась на 10-м круге – Мик Шумахер не справился с управлением худшего болида сезона и стал первым, кто поближе познакомился с барьерами.

SAFETY CAR (LAP 10/50)



Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out



He reports he is okay over the radio #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Были вывешены желтые флаги, и многие устремились на смену резины. Оба Mercedes, но Ферстаппен остался на трассе. И не прогадал. То ли чуйка сработала у Макса, то ли все же небольшое везение, но авария Шумахера сыграла пилоту Red Bull на руку так, как тяжело себе представить даже в мечтах. Когда эвакуировали машину Мика, заметили повреждения отбойника – и вывесили красные флаги.

Лидер «быков» сразу же рванул на пит-лейн за новым комплектом Medium, а вот Хэмилтон и Боттас довольствовались Hard, так еще и с потерей позиций. Также солидный скачок наверех совершили Эстебан Окон и Даниэль Риккардо – пилотов Alpine и McLaren развели по стратегиям с напарниками, чему они должны быть несказанно рады.

Рестарт был сумбурным. Ферстаппен хуже стартовал, чем Хэмилтон, а обошел семикратного за границами трассы. Да так, что выдавил британца и подарил вторую строчку Окону. Позади случился еще один краш – Серхио Перес поверил в себя и попытался агрессивно обойти Шарля Леклера из Ferrari. Результат плачевный для Red Bull – сход Чеко. Отметим, что она попутно стал соавтором еще одной аварии. Джордж Рассел пытался уйти от столкновения с мексиканцем и вдавил по тормозам. Вот только Никита Мазепин должным образом среагировать на такой маневр не успел – конец гонки для обоих.

Очередные красные, очередной рестарт. Пока команды готовились к возобновлению заезда, Майкл Маси обсудил с Кристианом Хорнером маневр Ферстаппена. Руководиль Red Bull согласился, чтобы Ферстаппена отодвинули на третью строчку позади Хэмилтона и Окона.

Сражающиеся за титул Хэмилтон и Ферстаппен себе не изменили – на рестарте Hard у британца, и Medium у нидерландца. Льюис выдал сработал не лучшим образом и оказался в «сэндвиче»: по внутренней уезжал его визави в борьбе за титул, а по внешней траектории продирался Эстебан.

LIGHTS OUT PT. III



Ocon, Hamilton and Verstappen squeeze at Turn 1!



Verstappen gets through and past Ocon, Hamilton drops to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/nEvWarlTno — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Если с французом семикратный расправился довольно быстро, то вот главный бой получился затяжным. Хэмилтон местами сокращал отставание до минимума, но все же никак не мог добраться до дистанции атаки. Пока резина Макса не начала проседать. Да, ставка на «желтые» не сработала.

На 37-м круге случился эпизод, очень похожий с моментом на Гран-при Бразилии. Ферстаппен вновь пошел широко и не смог удержать болид на трассе. И если тогда стюарды оставили эпизод без внимания, то на сей раз справедливость все же вернула свое. Максу сказали вернуть Льюису позицию. И нидерландец начал выискивать момент для этого. Ферстаппен начал замедляться, вот только по какой-то причине британец не был к этому готов.

Льюис в последний момент провел попытку вильнуть влево, но успешным назвать язык не повернется – таран в зад болида Макса. Заезд продолжился, вот только позиция возвращена не была. И не нашли лучшего решения, чем дать Ферстаппену 5-секундный штраф за получения преимущества за границами трассы.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Уже через 5 кругов Хэмилтон и на трассе съел соперника, и устремился за победой. Да мало того, так на изношенной резине еще и установил лучший круг гонки. А лидер Red Bull уже доезжал без лишнего риска – вряд ли хотелось, чтобы резина вновь не выдержала, как на Гран-при Азербайджана.

Окон шел с солидным преимуществом на подиум – второй кряду для Alpine после третьего места Фернандо Алонсо в Катаре. Вот только еще один удар по «быкам». Под клетчатый флаг первым забрался Боттас – и надежды Эстебана выпить шампанского на пьедестале, и перспектива Red Bull взять Кубок Конструкторов ушли в небытие.

Следом за французом приехал Риккардо. Товарищ по команде австралийца Ландо Норрис также заехал в очки, вот только это балл за 10-е место. После упущенной победы в Сочи Норриса словно подменили – и темп не тот, и много риска, который завершается не лучшим образом, и в квалификации скорость тоже не находится. Ландо был одним из претендентов на третье место в личном зачете, то к концовке сезона британец оказался не только позади пилотов лидеров, но и уступил пятую строчку Леклеру.

К слову, монегаск с напарником по «Скудерии» Карлосом Сайнсом занял седьмое и восьмое место соответственно. Шестую строчку завоевал Пьер Гасли, а на девятой расположился Антонио Джовинацци из Alfa Romeo, который после сезона уходит из Ф-1 в Формулу-Е.

Результаты Гран-при Саудовской Аравии:

Последняя гонка сезона пройдет в Абу-Даби. Пять лет назад там решалась судьба чемпионства. И Нико Росберг удержал титул 2016 года на «Яс-Марине». На сей раз уже Хэмилтон и Ферстаппен подходят с равным количеством очков. Шикарное завершение великолепного сезона. Да, местами неоднозначного, сумбурного, но настоящего! Ровно неделя – и 12 декабря станет известен лучший гонщик сезона. А все остальное останется в истории, которую любители автоспорта будут вспоминать еще очень долго.