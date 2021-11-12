Ферстаппен возьмет «забракованный» Хэмилтоном номер, если выиграет чемпионский титул

Нидерландец признался, что мечтает выступать под первым номером

Хэмилтон на Гран-при Великобритании / Фото: Twitter Mercedes

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что в случае победы в личном зачете изменит свой 33-й (под которым выступает со времен дебюта в 2015-м) номер на первый:



Абсолютно точно. Сколько раз гонщику может выпасть шанс выступать под первым номером? Это здорово во многих отношениях. Но за четыре гонки все может случиться. Мы хорошо выглядим, но все может измениться очень быстро. Я сказал это еще после Мексики. Нам нужно снова попытаться сделать все возможное, чтобы опять выиграть заезд. Мой подход каждый уик-энд один и тот же, и мы не будем его менять.

Отметим, что только чемпион предыдущего сезона может выступать под первым номером. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон не захотел менять свой 44-й. Соперник нидерландца по борьбе за титул ранее рассказал, в чем уступает гонщику «быков».