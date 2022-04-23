Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи
Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне
Mercedes не улучшил свои позиции, Перес поднялся на третье место стартовой решетки воскресной гонки
Фото: Red Bull
В Имоле прошла спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи.
Победу в ней завоевал Макс Ферстаппен, которой во вчерашней квалификации завоевал поул. Его напарник по Red Bull Серхио Перес смог подняться на третье место и финишировал следом за Шарлем Леклером.
Результаты спринта Гран-при Эмилии-Романьи:
#F1 - Full results of the first Sprint of the 2022 season at @autodromoimola pic.twitter.com/apA9aZqLtW— FIA (@fia) April 23, 2022
Первая восьмерка, получившая очки за спринт:
Your Top 8 point-scorers from #F1Sprint! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ycoUVrkbMz— Formula 1 (@F1) April 23, 2022
Напомним, что накануне гоночного уик-энда у лидера личного зачета украли дорогие часы.