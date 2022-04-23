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Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне

Mercedes не улучшил свои позиции, Перес поднялся на третье место стартовой решетки воскресной гонки
Автоспорт Формула-1
18:36
Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне
Фото: Red Bull

В Имоле прошла спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи.

Победу в ней завоевал Макс Ферстаппен, которой во вчерашней квалификации завоевал поул. Его напарник по Red Bull Серхио Перес смог подняться на третье место и финишировал следом за Шарлем Леклером.

Результаты спринта Гран-при Эмилии-Романьи:

Первая восьмерка, получившая очки за спринт:

Напомним, что накануне гоночного уик-энда у лидера личного зачета украли дорогие часы.

Олег Шумейко-младший
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Шарль Леклер Макс Ферстаппен

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