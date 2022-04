Ферстаппен выиграл первый спринт в сезоне

Фото: Red Bull

В Имоле прошла спринтерская гонка Гран-при Эмилии-Романьи.



Победу в ней завоевал Макс Ферстаппен, которой во вчерашней квалификации завоевал поул. Его напарник по Red Bull Серхио Перес смог подняться на третье место и финишировал следом за Шарлем Леклером.

Результаты спринта Гран-при Эмилии-Романьи:

#F1 - Full results of the first Sprint of the 2022 season at @autodromoimola pic.twitter.com/apA9aZqLtW