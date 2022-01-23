Несмотря на чемпионство, Ферстаппен в сезоне-2022 получит почти вдвое меньше Хэмилтона
Ферстаппен: «Я всегда хотел выиграть один титул»
Голландец поделился амбициями на следующий сезон Формулы-1
Макс Ферстаппен / фото - firstsportz.com
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен поделился амбициями после завоевания титула по итогам минувшего сезона Формулы-1.
Слова Ферстаппена приводит портал GPFans:
«Мои амбиции? Все, что происходит сейчас – просто бонус, который я получил. Я просто собираюсь наслаждаться всем этим. Думаю, что требуется немного удачи, чтобы бороться за семь или восемь титулов. Кроме того, пилоту необходимо быть действительно в доминирующей команде, так как везение порой заканчивается. Но что касается меня, то я всегда хотел выиграть один титул. Повторюсь, все, что происходит сейчас – приятный бонус. Если я проиграю гонку, конечно, я буду расстроен, однако, быть может, уже через несколько минут я скажу: «Все в порядке».
Макс Ферстаппен рассказал о самых лучших и худших моментах прошедшего чемпионата Формулы-1.
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