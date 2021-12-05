Руководитель Red Bull – об аварии Ферстаппена: «Это должен был быть лучший круг этого года»
Ферстаппен знал, что идет на поул Гран-при Саудовской Аравии, когда разбился в последнем повороте
В попытке выжать максимум лидер личного зачета влетел в стену
Фото: Twitter Red Bull
Лидер личного зачета Макс Ферстаппен признался, что знал о том, что идет с улучшением в последней попытке в квалификации Гран-при Саудовской Аравии:
Я знал, что в тот момент занимал второе место позади Льюиса, что в момент подхода к последнему повороту я опережал собственный прежний результат на три десятые. Но я, разумеется, все равно хотел как можно лучше пройти последний поворот. Я думал, что заторможу в похожем месте. Заблокировал колесо и попробовал спасти ситуацию, но задел стену, что быстро привело к поломке задней подвески.
Такой результат – не то, чего я хотел, но если говорить о позитиве, то мы были быстры. В нескольких последних квалификациях нам не удавалось побороться за поул. Думаю, все должно быть в порядке, мы должны быть конкурентоспособны.
Видео той самой аварии.
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