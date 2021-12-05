Ферстаппен знал, что идет на поул Гран-при Саудовской Аравии, когда разбился в последнем повороте

Фото: Twitter Red Bull

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен признался, что знал о том, что идет с улучшением в последней попытке в квалификации Гран-при Саудовской Аравии:



Такой результат – не то, чего я хотел, но если говорить о позитиве, то мы были быстры. В нескольких последних квалификациях нам не удавалось побороться за поул. Думаю, все должно быть в порядке, мы должны быть конкурентоспособны.