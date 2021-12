Ферстаппена второй раз оштрафовали за то, что в него влетел Хэмилтон

Боттас, Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме / Фото: Twitter F1

Стюарды Гран-при Саудовской Аравии вынесли решение по эпизоду со столкновением на 38- круге гонки между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.



Виновным признали пилота Red Bull и оштрафовали его на 10 секунд. Это никак не повлияло на позицию в финишном протоколе. Согласно выводам стюардов, нидерландец существенно замедлился в 26-м повороте, но британец не хотел обходить соперника до третьей точки детекции DRS. Сообщается, что гонщик Mercedes в тот момент был не в курсе, что ему должны отдать позицию.

В последний момент Макс резко затормозил (перегрузка 2,4g) – именно за это Ферстаппену и выписали штраф. Отметим, что это уже второе наказание за данный эпизод. Во время гонки лидеру «быков» дали 5-секундный штраф за получение преимущества вне границ трека, так как нидерландец долго отдавал позицию семикратному чемпиону.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP