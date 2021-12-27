Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля

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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего легендарного отца Михаэля Шумахера. Слова Феттеля приводит F1-Insider:

Я бы сказал, что для Мика я скорее друг, чем тот, кто взял над ним какую-то опеку. Как друзья мы всегда рядом. Поэтому у меня нет никакого желания навязывать ему конкуренцию, я просто с удовольствием передаю ему свой опыт».