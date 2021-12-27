Феттель: «Шумахер провел невероятный сезон и оказал большое влияние на Haas»
Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Себастьян очень комплиментарно отозвался о пилоте Haas
Фото: formula1.com
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, в чем Мик Шумахер похож на своего легендарного отца Михаэля Шумахера. Слова Феттеля приводит F1-Insider:
«Он очень умный, хорошо воспитанный молодой человек, который готов идти своим путем. И делает это, надо сказать, очень хорошо. Его отношение к работе напоминает мне подход его отца. От всего сердца желаю, чтобы он был за рулем машины, на которой смог бы добиться большего в следующем году.
Я бы сказал, что для Мика я скорее друг, чем тот, кто взял над ним какую-то опеку. Как друзья мы всегда рядом. Поэтому у меня нет никакого желания навязывать ему конкуренцию, я просто с удовольствием передаю ему свой опыт».
Напомним, Феттель надеется, что рекорд Михаэля Шумахера по количеству завоеванных титулов устоит.
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