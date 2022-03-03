Фиттипальди заменит Мазепина в Haas

Россиянин больше не будет выступать в Формуле-1

Пьетро Фиттипальди / фото - autosport.com

Российский пилот Никита Мазепин больше не будет выступать в Формуле-1 в составе Haas.

По информации Sky Deutschland, Haas решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – является весьма вероятным.

Место Мазепина в команде займет резервный пилот Haas Пьетро Фиттипальди. Он должен выступить уже на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

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