Россиянин Мазепин: «Формула-1 – двуличный мир»
Фиттипальди заменит Мазепина в Haas
Россиянин больше не будет выступать в Формуле-1
Пьетро Фиттипальди / фото - autosport.com
Российский пилот Никита Мазепин больше не будет выступать в Формуле-1 в составе Haas.
По информации Sky Deutschland, Haas решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – является весьма вероятным.
Место Мазепина в команде займет резервный пилот Haas Пьетро Фиттипальди. Он должен выступить уже на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.
Пилот Haas Мик Шумахер написал обращение по поводу военного конфликта на территории Украины.
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