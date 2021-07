Формула-1 представила болид образца 2022 года

Фото: Twitter

Формула-1 показала машину, построенную согласно техническому регламенту 2022 года.

Презентация состоялась в Сильверстоуне в преддверии Гран-при Великобритании.

Аэродинамика болидов упростится, что должно облегчить преследование соперников и улучшить ситуацию с обгонами.

Here's a few more looks at 2022's new machinery



F1's regulations are set for a shake up at the start of 2022, with this new car aiming to make the racing closer than ever before #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN