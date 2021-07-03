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Гасли: «Ко мне есть интерес со стороны других команд»

Гонщик Alpha Tauri – о своем будущем в Формуле-1
Автоспорт Формула-1
10:00
Гасли: «Ко мне есть интерес со стороны других команд»
Пьер Гасли / фото - DPPI Media

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли рассказал, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне, а также признал, что у него есть предложения от других команд.

Ранее советник Red Bull Гельмут Марко заявлял, что руководство видит в Гасли лидера Alpha Tauri и ожидает продолжения сотрудничества в следующем сезоне.

Гасли цитирует Planet F1:

«В данный момент я не знаю, чего захочет Гельмут Марко. Захотят ли они вернуть меня в Red Bull, или чтобы я остался в Alpha Tauri, или отпустят меня в другую команду. Притом, что интерес со стороны других команд есть.

Понятно, что я стараюсь показывать свой максимум, на полную использовать свой потенциал. Стараюсь как можно лучше выступать за Alpha Tauri.

Мы продолжим двигаться вперед, а там посмотрим, какие варианты продолжения карьеры окажутся наиболее привлекательными. Решение остается за Red Bull, и ситуацию нужно обсуждать с ними».

Гельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Рене Тер Велде
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Теги

Пьер Гасли Alpha Tauri Хельмут Марко Red Bull

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