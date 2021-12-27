Гасли: «Red Bull – это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Пересом»
Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли признался, что все еще рассчитывает однажды стать боевым пилотом Red Bull. Слова французского гонщика приводит GPFans:
«Надо будет смотреть, что будет с Red Bull в ближайшие 2 года. На данный момент у них очень конкурентоспособная машина. Посмотрим, что ждет Макса Ферстаппена и как они планируют развиваться дальше, но, очевидно, мне нужно думать о своей карьере. Я молод, мне 25, но моя цель – быть первым, когда они станут выбирать пилота на замену.
На данный момент я девятый в общем зачете пилотов, но все 8 гонщиков впереди меня выступают за лучшие команды. Для меня важно показать, что если появится свободное место, то я должен быть очевидным выбором. Это то, что я пытаюсь сделать.
Конечно, Red Bull – это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Серхио Пересом. Шел разговор о 2023-м, может быть тогда появится вариант, но это обсуждение мы будем вести только в следующем году».
Напомним, в 2019 году Гасли полсезона был боевым пилотом Red Bull, однако из-за неудовлетворительных результатов его снова перевели в тогдашнюю Toro Rosso.
Ранее Гасли рассказал об интересе к себе других команд Формулы-1.
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