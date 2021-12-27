Гасли: «Red Bull – это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Пересом»

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Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли признался, что все еще рассчитывает однажды стать боевым пилотом Red Bull. Слова французского гонщика приводит GPFans:

На данный момент я девятый в общем зачете пилотов, но все 8 гонщиков впереди меня выступают за лучшие команды. Для меня важно показать, что если появится свободное место, то я должен быть очевидным выбором. Это то, что я пытаюсь сделать.

Конечно, Red Bull – это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Серхио Пересом. Шел разговор о 2023-м, может быть тогда появится вариант, но это обсуждение мы будем вести только в следующем году».