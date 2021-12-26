Гасли: «В этом году нам не удалось выиграть гонку, а с чувством после победы ничто не сравнится»
Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли подвел итоги прошедшего сезона, который получился для него самым успешным с точки зрения количества набранных очков.
Француза цитирует Planet F1:
«В этом году нам не удалось выиграть гонку, а с чувством после победы ничто не сравнится. Однако если говорить о сезоне в целом, о 22-х гонках, то они все мне понравились. Как понравилось и чувство того, что приезжая на каждый Гран-при мы знали, что можем бороться за очки, бороться с такими командами, как Ferrari и McLaren. Это воодушевляет. И я должен сказать, что наслаждался этим чувством на протяжении всего сезона. И надеюсь, что в следующем году это не изменится.
Я думаю, что мы здорово провели этот сезон и могли бы занять пятое место в общем зачете, но этого не случилось. Но я все равно горжусь тем, чего мы добились, чего добился я сам…Знаете, не каждый год ты набираешь 110 очков, выступая за Alpha Tauri. Так что мне понравился этот сезон.
Я знаю, что в следующем году все может быть совсем иначе. Все может быть намного лучше, или намного хуже, а может и точно так же. Но в конечном счете я просто рад тому, что команда выступила на таком уровне – это дает мне надежду, что и в следующем году все будет хорошо».
Пьер Гасли вспомнил историю 2016 года, когда в поисках спонсора он вместе с мамой отправился в Уганду.
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