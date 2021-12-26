Гасли: «В этом году нам не удалось выиграть гонку, а с чувством после победы ничто не сравнится»

Пьер Гасли / фото - Planet F1

Гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли подвел итоги прошедшего сезона, который получился для него самым успешным с точки зрения количества набранных очков.

Француза цитирует Planet F1:

Я думаю, что мы здорово провели этот сезон и могли бы занять пятое место в общем зачете, но этого не случилось. Но я все равно горжусь тем, чего мы добились, чего добился я сам…Знаете, не каждый год ты набираешь 110 очков, выступая за Alpha Tauri. Так что мне понравился этот сезон.

Я знаю, что в следующем году все может быть совсем иначе. Все может быть намного лучше, или намного хуже, а может и точно так же. Но в конечном счете я просто рад тому, что команда выступила на таком уровне – это дает мне надежду, что и в следующем году все будет хорошо».