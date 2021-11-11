Гран-при Бразилии под угрозой. Некоторые команды до сих пор не получили болиды и двигатели

Проблема с транспортировкой связана с туманом

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Проведение уик-энда Гран-при Бразилии находится под угрозой. Многие команды до сих пор не готовы к свободным сессиям, которые пройдут уже завтра.



Из-за тумана до Бразилии из Мексики не доехала важная часть грузов. Ferrari, McLaren, Alfa Romeo и Haas до сих пор не получили свои болиды и двигатели, а Red Bull, Mercedes, Alpha Tauri и Williams пока также находятся без силовых установок, сообщает Auto Motor und Sport. Так, всего лишь два коллектива (Alpine и Aston Martin) готовы к практикам.

Представители Формулы-1 выразили уверенность, что задержка никак не повлияет на проведения этапа в Сан-Паулу.

Напомним, что победителем Гран-при Мексики стал лидер личного зачета Макс Ферстаппен.