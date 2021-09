Гран-при Нидерландов. Вторая практика: Хэмилтон сошел из-за проблем с мотором, протокол возглавили пилоты Ferrari

Завершилась вторая практика Гран-при Нидерландов.

Финальный протокол возглавили пилоты Ferrari – Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Третье место занял представитель Alpine Эстебан Окон.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не сумел завершить свободные заезды из-за проблем с мотором. Его главный конкурент в этом сезоне Макс Ферстаппен показал пятый результат.

Результаты второй практики Гран-при Нидерландов:

Быстрее всех в первой практике был Хэмилтон.

"Losing power"



A frustrating end to Lewis Hamilton's Friday afternoon as he grinds to a halt early in FP2 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/yAGSxoG5MC