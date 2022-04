И Украину рашисты решили «денационализировать»? Мама гонщика-«зигуна» заявила, что ее отпрыск таким жестом послал ей «сердечко»

россиянин-"зигамет" / Фото: Скриншот

В мире автоспорта разгорелся серьезный скандал. Всему виной недостойное поведение российского картингиста Артема Северюхина.



Гонщик, ныне выступающий под цветами итальянского флага из-за санкций против россии, решил отблагодарить за помощь своеобразно. Во время гимна Италии Северюхин «зиганул» товарищам по команде, а его мать Татьяна Северюхина решила вступиться за свое чадо, но лучше бы молчала. Женщина заявила, что этим жестом отпрыск послал ей и команде «сердечки»…

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP