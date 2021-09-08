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Источник: Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона

Немецкий пилот является четырехкратным чемпионом мира
Автоспорт Формула-1
8 сентября 22:54
Источник: Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона
Фото: EssentiallySports

Четырехкратный чемпион мира пилот Aston Martin Себастьян Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона, сообщает источник formularacers.

Отметим, что пока это не официальная информация.

Феттель выступает в Формуле-1 с 2007 года. За это время он ездил за Toro Rosso, Red Bull и Ferrari. Четырехкратным чемпионом мира немец стал в составе «быков».

Ранее об уходе из «Королевы автоспорта» объявил бывший напарник Феттеля Кими Райкконен.

Сергей Остапенко
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Теги

Себастьян Феттель Aston Martin

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