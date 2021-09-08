Феттель – о упущенных титулах в составе Ferrari: «Я ни о чем не жалею»
Источник: Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона
Немецкий пилот является четырехкратным чемпионом мира
Фото: EssentiallySports
Четырехкратный чемпион мира пилот Aston Martin Себастьян Феттель уйдет из Формулы-1 после завершения сезона, сообщает источник formularacers.
Отметим, что пока это не официальная информация.
Феттель выступает в Формуле-1 с 2007 года. За это время он ездил за Toro Rosso, Red Bull и Ferrari. Четырехкратным чемпионом мира немец стал в составе «быков».
Ранее об уходе из «Королевы автоспорта» объявил бывший напарник Феттеля Кими Райкконен.
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