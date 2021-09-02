Ферстаппен почти догнал Хэмилтона в личном зачете после курьезного Гран-при Бельгии
Источник: Хэмилтон недоволен приглашением Рассела в Mercedes
Британец хотел бы, чтобы его напарником в 2022 году остался Боттас
Фото: Teller Report
Британское издание Daily Mail поделилось инсайдерской информацией о реакции Льюиса Хэмилтона на приглашение в Mercedes Джорджа Рассела:
«Тото (Вольфф) определился и решил пригласить Джорджа. Льюису сообщили, и он недоволен. Он хотел, чтобы его напарником остался Валттери – уступчивый и недостаточно быстрый для того, чтобы создать проблемы. Но этого не произойдет. Можно сказать, что для Льюиса это провал».
Отметим, что официально эта информация еще не подтверждена.
Ранее Хэмилтон сказал Валттери Боттасу, что хочет и дальше видеть его свои напарником.
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