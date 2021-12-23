Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari

Карлос Сайнс / фото - Getty Images

Гонщик Ferrari Карлос Сайнс подвел итоги дебютного сезона в составе Скудерии, а также высказался о соперничестве с напарником по команде Шарлем Леклером. Цитирует Сайнса портал Marca.

У меня было определенное представление перед началом первого сезона в Ferrari, и многие люди помогали мне подготовиться с психологической точки зрения. Мне очень понравилось, я познакомился с особенными людьми, почувствовал поддержку – никогда этого не забуду».