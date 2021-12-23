Бинотто: «Леклеру в этом году очень не везло»
Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari
А также рассказал о борьбе с Шарлем Леклером
Карлос Сайнс / фото - Getty Images
Гонщик Ferrari Карлос Сайнс подвел итоги дебютного сезона в составе Скудерии, а также высказался о соперничестве с напарником по команде Шарлем Леклером. Цитирует Сайнса портал Marca.
«Для Ferrari неважно, кто из гонщиков окажется впереди. Мы заняли третье место в Кубке конструкторов, это главное. Лидера в Ferrari нет. В меня верили немногие, однако к концу сезона мы продемонстрировали, что два хороших гонщика могут вести команду за собой – думаю, так и продолжится.
У меня было определенное представление перед началом первого сезона в Ferrari, и многие люди помогали мне подготовиться с психологической точки зрения. Мне очень понравилось, я познакомился с особенными людьми, почувствовал поддержку – никогда этого не забуду».
Напомним, Маттиа Бинотто высказался о выступлениях Шарля Леклера в 2021 году.
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