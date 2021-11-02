Хэмилтон: «Каждый сезон начинаю с нуля – словно я не чемпион, у меня нет титулов»

Льюис Хэмилтон / фото - commentaryboxsports.com

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мыслями о возможности завоевать новый титул и настрое на борьбу.

Британца цитирует CNN:

Удивительно, что после всех этих лет я по-прежнему испытываю те же чувства, когда проигрываю или не добиваюсь успеха. Я пытаюсь перевести эмоции в нечто позитивное и подпитываться ими. Я думал, что с возрастом они притупятся, но это не так.

Каждый сезон я начинаю с нуля – словно я не чемпион, у меня нет титулов. Такой у меня настрой. Но восьмое чемпионство? Даже не знаю, я никогда об этом не говорю».