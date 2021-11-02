Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул
Хэмилтон: «Каждый сезон начинаю с нуля – словно я не чемпион, у меня нет титулов»
Пилот Mercedes поделился своим настроем на борьбу
Льюис Хэмилтон / фото - commentaryboxsports.com
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мыслями о возможности завоевать новый титул и настрое на борьбу.
Британца цитирует CNN:
«Я не особо думаю обо всей этой теме с «величайшим пилотом всех времен», потому что сравнивать очень тяжело. В данный момент важно показывать свой максимум, полностью раскрывать потенциал.
Удивительно, что после всех этих лет я по-прежнему испытываю те же чувства, когда проигрываю или не добиваюсь успеха. Я пытаюсь перевести эмоции в нечто позитивное и подпитываться ими. Я думал, что с возрастом они притупятся, но это не так.
Каждый сезон я начинаю с нуля – словно я не чемпион, у меня нет титулов. Такой у меня настрой. Но восьмое чемпионство? Даже не знаю, я никогда об этом не говорю».
Льюис Хэмилтон не считает сезон-2021 самым трудным в карьере.
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