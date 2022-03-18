Хэмилтон: «Mercedes не будет бороться за победу в Бахрейне – Red Bull и Ferrari опережают нас»

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что немецкая команда не сможет бороться за победу на Гран-при Бахрейна.

Семикратного чемпиона мира цитирует портал Racefans.net:

В прошлом у нас уже возникали небольшие проблемы. Сравнительно небольшие. В сравнении с этим годом те проблемы были совсем небольшими. А в этом году проблемы, с которыми мы столкнулись, намного крупнее. И что бы мы ни пробовали, пока особо не исправляет ситуацию. Судя по всему, на устранение проблем уйдет больше времени. За короткое время исправить ничего не выйдет».