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Хэмилтон: «Mercedes не будет бороться за победу в Бахрейне – Red Bull и Ferrari опережают нас»

Британец признался, что немецкая команда не сможет бороться за победу на первом этапе сезона
Автоспорт Формула-1
18 марта 22:40
Хэмилтон: «Mercedes не будет бороться за победу в Бахрейне – Red Bull и Ferrari опережают нас»
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что немецкая команда не сможет бороться за победу на Гран-при Бахрейна.

Семикратного чемпиона мира цитирует портал Racefans.net:

«Я еще на прошлой неделе говорил вам, что здесь мы не будем бороться за победу. Если посмотреть на Red Bull, то можно увидеть, что они далеко впереди нас. Речь идет об отрыве в 0,8-0,9 секунды от нас. В то время как Ferrari опережает нас на 0,5-0,6 секунды, примерно. Так что мы будем бороться за то, чтобы оказаться позади них.

В прошлом у нас уже возникали небольшие проблемы. Сравнительно небольшие. В сравнении с этим годом те проблемы были совсем небольшими. А в этом году проблемы, с которыми мы столкнулись, намного крупнее. И что бы мы ни пробовали, пока особо не исправляет ситуацию. Судя по всему, на устранение проблем уйдет больше времени. За короткое время исправить ничего не выйдет».

Джордж Расселл считает, что Mercedes находится на уровне середняков Формулы-1.

Рене Тер Велде
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