На первом ряду лидеры чемпионата. Ферстаппен обошел Хэмилтона в борьбе за поул Гран-при США
Хэмилтон: «Надеюсь, мы с Ферстаппеном сможем преодолеть через первый поворот»
Лидеры общего зачета в текущем сезоне дважды сталкивались во время Гран-при
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от борьбы с лидером личного зачета Максом Ферстаппеном из Red Bull:
Надеюсь, мы сможем преодолеть через первый поворот и проведем хорошую гонку. Не думаю, что все решится в первом повороте.
Я не выдавливал его в последнем повороте. Он решил проехать по внешней траектории и в итоге взял широко. Но в итоге мы сражались в последнем повороте – это глупо.
Все это весело, это игры, и мы повеселимся завтра, отдадим все силы. Такой борьбы и ждут болельщики. Ситуация ничем не отличается от любого другого отрезка сезона.
Напомним, что Ферстаппен начнет Гран-при США с поула, Хэмилтон также стартует с первого ряда.
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