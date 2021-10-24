Хэмилтон: «Надеюсь, мы с Ферстаппеном сможем преодолеть через первый поворот»

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от борьбы с лидером личного зачета Максом Ферстаппеном из Red Bull:



Я не выдавливал его в последнем повороте. Он решил проехать по внешней траектории и в итоге взял широко. Но в итоге мы сражались в последнем повороте – это глупо.

Все это весело, это игры, и мы повеселимся завтра, отдадим все силы. Такой борьбы и ждут болельщики. Ситуация ничем не отличается от любого другого отрезка сезона.