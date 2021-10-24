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Хэмилтон: «Надеюсь, мы с Ферстаппеном сможем преодолеть через первый поворот»

Лидеры общего зачета в текущем сезоне дважды сталкивались во время Гран-при
Автоспорт Формула-1
10:12
Хэмилтон: «Надеюсь, мы с Ферстаппеном сможем преодолеть через первый поворот»
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от борьбы с лидером личного зачета Максом Ферстаппеном из Red Bull:

Надеюсь, мы сможем преодолеть через первый поворот и проведем хорошую гонку. Не думаю, что все решится в первом повороте.

Я не выдавливал его в последнем повороте. Он решил проехать по внешней траектории и в итоге взял широко. Но в итоге мы сражались в последнем повороте – это глупо.

Все это весело, это игры, и мы повеселимся завтра, отдадим все силы. Такой борьбы и ждут болельщики. Ситуация ничем не отличается от любого другого отрезка сезона.

Напомним, что Ферстаппен начнет Гран-при США с поула, Хэмилтон также стартует с первого ряда.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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