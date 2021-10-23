На первом ряду лидеры чемпионата. Ферстаппен обошел Хэмилтона в борьбе за поул Гран-при США
Завершилась квалификация Гран-при США.
Несмотря на солидный темп весь на протяжении всего уик-энда и обновления Mercedes, Red Bull сумели навязать «черным стрелам» борьбу. Так, лидер чемпионата Макс Ферстаппен привез 2 десятых Льюису Хэмилтону в борьбе за поул на предстоящей гонке, а Серхио Перес сумел выиграть свою дуэль у Валттери Боттаса. Отметим, что финн начнет не с второго ряда, а с пятого – всему виной очередная замена двигателя внутреннего сгорания.
Результаты квалификации Гран-при США:
That was qualifying at its dramatic best!— Formula 1 (@F1) October 23, 2021
Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp
Ферстаппен раскритиковал популярный сериал о Формуле-1 и отказался от съемок в нем.
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