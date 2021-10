На первом ряду лидеры чемпионата. Ферстаппен обошел Хэмилтона в борьбе за поул Гран-при США

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Завершилась квалификация Гран-при США.



Несмотря на солидный темп весь на протяжении всего уик-энда и обновления Mercedes, Red Bull сумели навязать «черным стрелам» борьбу. Так, лидер чемпионата Макс Ферстаппен привез 2 десятых Льюису Хэмилтону в борьбе за поул на предстоящей гонке, а Серхио Перес сумел выиграть свою дуэль у Валттери Боттаса. Отметим, что финн начнет не с второго ряда, а с пятого – всему виной очередная замена двигателя внутреннего сгорания.

Результаты квалификации Гран-при США:

That was qualifying at its dramatic best!



Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp