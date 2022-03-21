Хэмилтон: «Mercedes не будет бороться за победу в Бахрейне – Red Bull и Ferrari опережают нас»
Хэмилтон: «Надеюсь на прогресс Mercedes, но быстрого рывка не будет»
Семикратный чемпион мира рассказал, планирует ли немецкая команда обновлять болид
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, планирует ли немецкая команда обновлять болид.
Британца цитирует Motorsport.com:
«Я надеюсь на прогресс. Я знаю, что ребята на базе трудятся изо всех сил, но быстрого рывка не будет.
У меня ощущение, что в плане единения команда уже давно является лучшей. Все понимают, что нужно сохранять спокойствие, продолжать работу. Нас ждет долгий путь».
Льюис Хэмилтон признался, что Mercedes не сможет бороться за победу на Гран-при Бахрейна.
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