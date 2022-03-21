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Хэмилтон: «Надеюсь на прогресс Mercedes, но быстрого рывка не будет»

Семикратный чемпион мира рассказал, планирует ли немецкая команда обновлять болид
Автоспорт Формула-1
09:40
Хэмилтон: «Надеюсь на прогресс Mercedes, но быстрого рывка не будет»
Льюис Хэмилтон / фото - skysports.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, планирует ли немецкая команда обновлять болид.

Британца цитирует Motorsport.com:

«Я надеюсь на прогресс. Я знаю, что ребята на базе трудятся изо всех сил, но быстрого рывка не будет.

У меня ощущение, что в плане единения команда уже давно является лучшей. Все понимают, что нужно сохранять спокойствие, продолжать работу. Нас ждет долгий путь».

Льюис Хэмилтон признался, что Mercedes не сможет бороться за победу на Гран-при Бахрейна.

Рене Тер Велде
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Теги

Mercedes Льюис Хэмилтон

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