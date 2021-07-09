Хэмилтон: «Наслаждался американскими горками на старте сезона, но Red Bull скакнул вперед»

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что он наслаждался борьбой с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на старте сезона-2021.



Слова семикратного чемпиона Ф-1, который ранее продлил контракт с «серебряными стрелами», приводит Reuters:

Я понял, что просыпаюсь и думаю о гонках, я хочу гоняться. Соперничество сблизило меня с командой, с инженерами, заставило погрузиться в гонки – мне это нравится. Борьба возродила любовь, которую я испытываю к Ф-1.

В какой-то момент я захочу заниматься другими вещами. Я не буду гоняться на 80 или 70 процентов и просто плыть по течению. Я здесь ради побед. Если я почувствую, что не готов вкладывать время или усилия, значит пришло время уходить.