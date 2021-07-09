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Хэмилтон: «Наслаждался американскими горками на старте сезона, но Red Bull скакнул вперед»

Семикартный чемпион Ф-1 заявил, что уйдет из «Королевы автоспорта», если потеряет мотивацию
Автоспорт Формула-1
09:05
Хэмилтон: «Наслаждался американскими горками на старте сезона, но Red Bull скакнул вперед»
Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что он наслаждался борьбой с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на старте сезона-2021.

Слова семикратного чемпиона Ф-1, который ранее продлил контракт с «серебряными стрелами», приводит Reuters:

Я считаю, что в этом году мы столкнулись с самым серьезным вызовом, и это здорово. Мне нравится борьба, я хочу в ней участвовать. Старт сезона принес огромное удовольствие, я наслаждался этими американскими горками. Машины были фактически равны, и это самый захватывающий период за долгое время – сражение с Red Bull. Я надеялся, что так и продолжится до конца года, однако они скакнули далеко вперед.

Я понял, что просыпаюсь и думаю о гонках, я хочу гоняться. Соперничество сблизило меня с командой, с инженерами, заставило погрузиться в гонки – мне это нравится. Борьба возродила любовь, которую я испытываю к Ф-1.

В какой-то момент я захочу заниматься другими вещами. Я не буду гоняться на 80 или 70 процентов и просто плыть по течению. Я здесь ради побед. Если я почувствую, что не готов вкладывать время или усилия, значит пришло время уходить.

Напомним, что лидер личного зачета Ферстаппен имеет 32-очковый гандикап над Хэмилтоном.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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