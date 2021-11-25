Хэмилтон назвал текущий болид Mercedes самым капризным в его карьере

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что для Mercedes W12 невероятно сложно оптимально настроить:



Мы часто обнаруживаем, что для нее труднее найти оптимальное рабочее окно, а время практик уменьшилось. А если не находишь правильные настройки, то ограничиваешь свой потенциал. На Гран-при Бразилии болид был именно таким, как я хотел – просто не в бровь, а в глаз. Но такое в этом сезоне случилось, может, раз или два.