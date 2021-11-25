Хэмилтон: «Хочу быть самым чистым пилотом, чтобы никто не мог отрицать мои достижения»
Хэмилтон назвал текущий болид Mercedes самым капризным в его карьере
Семикратный чемпион Ф-1 признался, что очень тяжело попасть в настройки
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что для Mercedes W12 невероятно сложно оптимально настроить:
Можно сказать, я сосредоточен на работе как никогда. В целом я очень доволен своей преданностью делу и выступлениями. Но в этом году я заметил, что машину очень и очень тяжело настраивать, это просто факт. Не помню, в прошлом году или до этого Вольфф назвал болид дивой. Но эта машина – монструозная дива.
Мы часто обнаруживаем, что для нее труднее найти оптимальное рабочее окно, а время практик уменьшилось. А если не находишь правильные настройки, то ограничиваешь свой потенциал. На Гран-при Бразилии болид был именно таким, как я хотел – просто не в бровь, а в глаз. Но такое в этом сезоне случилось, может, раз или два.
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Напомним, что Хэмилтона и Макса Ферстаппена разделяет восемь баллов в личной классификации.
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