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Хэмилтон назвал текущий болид Mercedes самым капризным в его карьере

Семикратный чемпион Ф-1 признался, что очень тяжело попасть в настройки
Автоспорт Формула-1
25 ноября 15:45
Хэмилтон назвал текущий болид Mercedes самым капризным в его карьере
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что для Mercedes W12 невероятно сложно оптимально настроить:

Можно сказать, я сосредоточен на работе как никогда. В целом я очень доволен своей преданностью делу и выступлениями. Но в этом году я заметил, что машину очень и очень тяжело настраивать, это просто факт. Не помню, в прошлом году или до этого Вольфф назвал болид дивой. Но эта машина – монструозная дива.

Мы часто обнаруживаем, что для нее труднее найти оптимальное рабочее окно, а время практик уменьшилось. А если не находишь правильные настройки, то ограничиваешь свой потенциал. На Гран-при Бразилии болид был именно таким, как я хотел – просто не в бровь, а в глаз. Но такое в этом сезоне случилось, может, раз или два.

Напомним, что Хэмилтона и Макса Ферстаппена разделяет восемь баллов в личной классификации.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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