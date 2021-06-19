Хэмилтон – об обмене шасси с Боттасом: «Рад, что сегодня мне удалось развеять этот миф»

Гонщик Mercedes рад развеять появившуюся в прессе теорию

Льюис Хэмилтон / фото - dailymail.co.uk

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что своим выступлением в квалификации к Гран-при Франции был рад развеять появившуюся в прессе теорию о том, что Хэмилтон и Боттас использовали разные по своей эффективности шасси.

Хэмилтон и Боттас обменялись шасси перед Гран-при Франции, а руководство Mercedes объяснило это плановой работой.

Хэмилтона цитирует портал motorsport.com:

«Как я уже сказал, я недоволен поведением болида по ходу этого уик-энда. При этом я видел, что вы придумали эту историю (с обменом шасси) и рад тому, что сегодня мне удалось развеять этот миф! И доказать, что наши инженеры работают действительно качественно и что все наши болиды совершенно одинаковы. Что до перспектив в гонке, то на свободных заездах в целом темп Red Bull на длинной дистанции был лучше нашего примерно на 0,2 секунды. Однако к настоящему моменту поведение машины заметно изменилось. Так что я буду просто надеяться и постараюсь показать свой максимум. Мы стартуем вторыми, у нас как минимум будет шанс побороться на рывке к первому повороту. А также завтра, возможно, у команд будут какие-то интересные стратегии. Может быть, пойдет дождь. Так что я с нетерпением жду гонку».

Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Франции.