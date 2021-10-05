Хэмилтон одну из ближайших гонок начнет с конца решетки

В Mercedes намерены заменить двигатель на болиде семикратного чемпиона

Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes

Mercedes в одной из ближайших гонок предоставить Льюису Хэмилтону новый мотор, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в немецкой команде.



В случае замены силовой установки, семикратный чемпион начнет гонку с конца решетки. Инженер команды предполагает, что это случится на Гран-при в Мексике или Бразилии. Также рассматривается замена мотора в случае дождевой гонки.

Напомним, что к 2030-у году Формула-1 хочет полностью перейти на «зеленый» бензин.