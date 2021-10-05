Доменикали: «В прошлом мы действительно обсуждали переход Хэмилтона в Ferrari»
Хэмилтон одну из ближайших гонок начнет с конца решетки
В Mercedes намерены заменить двигатель на болиде семикратного чемпиона
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes
Mercedes в одной из ближайших гонок предоставить Льюису Хэмилтону новый мотор, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в немецкой команде.
В случае замены силовой установки, семикратный чемпион начнет гонку с конца решетки. Инженер команды предполагает, что это случится на Гран-при в Мексике или Бразилии. Также рассматривается замена мотора в случае дождевой гонки.
Напомним, что к 2030-у году Формула-1 хочет полностью перейти на «зеленый» бензин.
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