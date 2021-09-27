Хэмилтон – первый пилот в истории, выигравший 100 Гран-при Формулы-1

Победа на Гран-при России стала для семикратного чемпиона юбилейной

Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

В Сочи завершился Гран-при России, победителем которого стал первый пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Для семикратного чемпиона мира эта победа стала 100-й в карьере в Формуле-1. Британец уже являлся рекордсменом по данному показателю, а сейчас стал единственным в истории, которому покорилась планка в сто побед.

Также в топ-5 входят Михаэль Шумахер (91 победа), Себастьян Феттель (53), Ален Прост (51) и Айртон Сенна (41).

Напомним, Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сочи.