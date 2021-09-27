Хэмилтон: «Ферстаппен прекрасно минимизировал ущерб на Гран-при России»
Хэмилтон – первый пилот в истории, выигравший 100 Гран-при Формулы-1
Победа на Гран-при России стала для семикратного чемпиона юбилейной
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
В Сочи завершился Гран-при России, победителем которого стал первый пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Для семикратного чемпиона мира эта победа стала 100-й в карьере в Формуле-1. Британец уже являлся рекордсменом по данному показателю, а сейчас стал единственным в истории, которому покорилась планка в сто побед.
Также в топ-5 входят Михаэль Шумахер (91 победа), Себастьян Феттель (53), Ален Прост (51) и Айртон Сенна (41).
Напомним, Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сочи.
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