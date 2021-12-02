Бывший руководитель Формулы-1: «Не думаю, что Хэмилтон превзойдет Шумахера в величии»
Хэмилтон: «Победа в этом сезоне может стать для меня самой значительной в карьере»
Титулованный британец – о текущем сезоне «королевских автогонок»
Льюис Хэмилтон / Фото - npress.ngСемикратный чемпион Формулы-1, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признал, что завоевание титула в этом году может стать самым значительным достижением в его гоночной карьере.
Цитирует Хэмилтона The Race.
«Да, будет. Ведь тогда я добьюсь чего-то, чего раньше никто не делал. И это может стать победой в самой тяжелой битве из тех, что «Формула-1» видела за довольно долгое время. И самой сложной. Так что да, по сумме факторов эта победа может стать самой значительной. К тому же, мы проводим сезон в условиях пандемии и всех связанных с этим ограничений и неудобств».
Также Хэмилтон не согласился с мнением британской команды, в которой считают, что одержав впечатляющие победы на этапах в Бразилии и Катаре, Льюис вышел на новый уровень.
«Честно говоря, я даже не знаю, согласен ли с таким заявлением. Мне не кажется, что я вышел на новый уровень. Просто я в целом выступаю на достаточно хорошем уровне. Возможно, в Бразилии мне и правда удалось показать что-то, чего мы не видели раньше, но мне кажется, что в моей карьере уже не раз возникали ситуации, когда мне удавалось вот так отыгрываться».
«Но да, мне хотелось бы думать, что у меня и правда неплохо получается. При этом ты постоянно учишься. Узнаешь новое о многих вещах – будь то какие-то конкретные вещи о машине или же работа в команде. Но дело ведь не только во мне, но и в инженерах, механиках, абсолютно все сотрудники к этому причастны. И мы всегда стремимся к большему».
В случае успеха Хэмилтон выиграет восьмой титул и станет самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1.
Напомним, что Хэмилтона и Макса Ферстаппена разделяет восемь баллов в личной классификации.
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