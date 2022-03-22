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Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна

Семикратный чемпион мира финишировал третьим на первом этапе сезона
Автоспорт Формула-1
10:00
Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна
Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна стал обладателем сразу двух рекордов.

На гонке в Бахрейне британец занял третье место, став единственным пилотом, поднимавшимся на подиум на протяжении 16 сезонов подряд. Кроме того, для семикратного чемпиона мира это был 250-й очковый финиш, что также является рекордом в истории Формулы-1.

Льюис Хэмилтон рассказал, планирует ли Mercedes обновлять болид.

Рене Тер Велде
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