Хэмилтон побил сразу два рекорда на Гран-при Бахрейна

Семикратный чемпион мира финишировал третьим на первом этапе сезона

Льюис Хэмилтон / фото - formula1.com

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна стал обладателем сразу двух рекордов.

На гонке в Бахрейне британец занял третье место, став единственным пилотом, поднимавшимся на подиум на протяжении 16 сезонов подряд. Кроме того, для семикратного чемпиона мира это был 250-й очковый финиш, что также является рекордом в истории Формулы-1.

Льюис Хэмилтон рассказал, планирует ли Mercedes обновлять болид.