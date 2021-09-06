Mercedes бессилен перед Ферстаппеном и его 70-тысячной армией. Нидерландец выиграл домашний этап, который не проводился с 1985-о года
Хэмилтон попросил Mercedes сделать что-то с болидом, чтобы конкурировать с Red Bull
Ферстаппен выиграл последний Гран-при
Хэмилтон / фото - Getty Images
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призвал свою команду обновить болид Mercedes, чтобы конкурировать с Red Bull. Последний Гран-при Нидерландов выиграл Макс Ферстаппен. Слова британца приводит Racing News 365.
«Они были очень быстрыми. Думаю, это самая высокая скорость за весь год. Они обновили машину и все увидели эффект. Так что теперь нам тоже нужно поработать. Мы должны привнести что-то новое в нашу машину, чтобы конкурировать с Red Bull. Мой темп был практически безупречным, но от Ферстаппена было очень сложно не отставать».
В общем зачете Хэмилтон уступает Ферстаппену 3 балла в общем зачете.
Макс ранее поделился своими впечатлениями после гонки.
Комментарии 0