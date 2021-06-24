Хэмилтон против увольнения Боттаса: «Валттери фантастический напарник, необязательно что-то менять»

В следующем сезоне в Mercedes может прийти Рассел

Боттас и Хэмилтон / Фото: Formula 1

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон заявил Autosport, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с напарником по Mercedes пилотом Валттери Боттасом. Отметим, что Боттаса в составе «серебряных стрел» в следующем сезоне может сменить гонщик Williams Джордж Рассел.



Когда говоришь о напарнике, дело не только в выступлениях. Важен и настрой, и рабочая атмосфера. Сейчас Валттери – мой партнер по команде, и у нас обоих были взлеты и падения. Как я уже говорил, он фантастический напарник, и, думаю, необязательно что-то менять. Пока Рассел не является моим напарником, и не вижу необходимости что-либо говорить.

Напомним, что экс-пилот Ф-1 Ральф Шумахер заявил, что нервозность Боттаса на Гран-при Франции связана с его скорым уходом.