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Хэмилтон согласился на понижение зарплаты в Mercedes, при условии повышения бонуса за титул

Новый контракт гонщик подпишет в середине лета
Автоспорт Формула-1
17:28
Хэмилтон согласился на понижение зарплаты в Mercedes, при условии повышения бонуса за титул
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон согласился на снижение зарплаты при продлении контракта c Mercedes. По информации Motorsport, британец подпишет новое соглашение 15 июля.

Одним из условий гонщика является двойной бонус в случае очередной победы по итогам Формулы-1. На данный момент Льюис идет на 2-м месте. Также в новом контракте будет пункт о роли Хэмилтона в команде «трехлучевых» после завершения карьеры.

Соглашение, как ожидается, будет рассчитано на один сезон с опцией продления на 2023 год.

Шарль Леклер ранее высказался о грядущих победах Ferrari.

Антон Кривенко
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Льюис Хэмилтон Mercedes

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