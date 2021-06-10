Ферстаппен – об ошибке Хэмилтона: «Льюис впервые конкурирует с пилотами из других команд»
Хэмилтон согласился на понижение зарплаты в Mercedes, при условии повышения бонуса за титул
Новый контракт гонщик подпишет в середине лета
Льюис Хэмилтон / фото - Getty Images
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон согласился на снижение зарплаты при продлении контракта c Mercedes. По информации Motorsport, британец подпишет новое соглашение 15 июля.
Одним из условий гонщика является двойной бонус в случае очередной победы по итогам Формулы-1. На данный момент Льюис идет на 2-м месте. Также в новом контракте будет пункт о роли Хэмилтона в команде «трехлучевых» после завершения карьеры.
Соглашение, как ожидается, будет рассчитано на один сезон с опцией продления на 2023 год.
Шарль Леклер ранее высказался о грядущих победах Ferrari.
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