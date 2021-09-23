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Хэмилтон: «Важно, чтобы мы с Ферстаппеном продолжали бороться жестко, но честно»

Британец и голландец ведут борьбу за титул чемпиона мира
Автоспорт Формула-1
15:10
Хэмилтон: «Важно, чтобы мы с Ферстаппеном продолжали бороться жестко, но честно»
Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном за титул чемпиона мира:

«Я не собираюсь делать проблемы из случившегося, просто двигаюсь вперед. Для чемпионата такое – лучшая вещь. Помню, как сам впервые боролся за титул, те эмоции и чувства, что с этим связаны. Я знаю, что такое давление, и у меня есть опыт работы с этим. Важно, чтобы мы продолжали бороться жестко, но честно».

Напомним, в предыдущей гонки Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись во второй раз в этом сезоне.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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