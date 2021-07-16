Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате
Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Титулованный британец – о предстоящей гонке в Сильверстоуне
Льюис Хэмилтон / Фото - sportskeedaСемикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от домашней гонки в Сильверстоуне (Гран-при Великобритании).
Цитирует Хэмилтона speedweek.com.
«Никогда не забуду шум трибун на своем первом Гран-при в 2007 году. В прошлом сезоне гонка прошла без зрителей, а теперь они вернулись, и это потрясающе. Энергию такого количества людей невозможно ни с чем сравнить. Пандемия продолжается, количество заражений увеличивается, так что, дорогие болельщики, пожалуйста, не забывайте носить маски и соблюдать меры предосторожности. Я с нетерпением жду уик-энд. Трасса должна подойти нам чуть лучше, и я ожидаю плотную борьбу. Мы привезли обновления – ничего особенного, но мы многое поменяли в машине, и последние недели получились насыщенными».
Также Хэмилтон прокомментировал соперничество с пилотом Rd Bull Максом Ферстаппеном:
«Мы были очень быстры в первых четырех гонках, но потом «Ред Булл» сделал большой шаг вперед, а мы отстали, поэтому последние Гран-при сложились не очень хорошо. Но мы неустанно работаем над тем, чтобы вернуться на вершину. Я знаю, что по силам команде, и вполне уверен, что мы способны на это».
Отметим, что Хэмилтон проигрывает в личном зачете Ферстаппену 32 очка.
Сам Хэмилтон недавно признался, что ему нравится борьба в нынешнем сезоне.
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